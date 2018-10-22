Osmaniye'de girişimcilik kurslarına 3 bin 500 başvuru

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 5 Aralık 2016 yılından buyana Osmaniyeli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği girişimcilik kurslarını ziyaret etti. Eğitimlerin haftada 32 saat sürdüğünü ve açıldığı günden bugüne yaklaşık 3 bin 500 kişinin başvuru yaptığını belirten Başkan Kara, "Bundan sonraki süreçte yaşamlarınızı ve kendi ekonomik düzeylerinizi ve kariyerinizi belirleme noktasında size ciddi katkılar ve faydalar sağlayacağına inandığımız bir projeyi yürütmeye çalışıyoruz. Amacımız sizlere bu hizmeti vererek şehrimizde yaşayan bütün insanlarımıza bir vesile ile belediye olarak dokunmak ve bir katkıda bulunmak. Umuyorum ki bu programın katkısını ve faydasını görürsünüz. Belediye olarak bizlerde sizlere bu katkıyı sağlamış olmanın mutluluğunu ve huzurunu paylaşmış oluruz. Sizlere hayat boyu başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

5 Aralık 2016 tarihinde başlayan KOSGEB kursları haftada 32 saat olmak üzere uygulamalı girişimcilik eğitimleri veriliyor.

KOSGEB kurslarına katılmak isteyen girişimci adayları e-devlet sistemi üzerinden başvurularını yapabilecekler.