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Osmaniye'de Hayvan Islahı Projesi Destekleme ödemeleri yapıldı

Osmaniye İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı, 2018 Yılı Hayvan Islahı Projesi Destekleme ödemelerinin yapıldığını bildirdi.


Saygılı, yaptığı açıklamada, 2018 yılında projedeki yetiştiricilere destekleme ödemesi toplam 1.989,490 TL olarak 125 yetiştiriciye ödendiği belirterek, "Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme desteklemeleri hakkında uygulama esasları tebliği kapsamında ilimizde uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi İvesi Koyun, Akkaraman Koyunu ve Kıl Keçisi Irkı Alt Projeleri, birliğimiz tarafından başarı ile yürütülmektedir. Yetiştiriciler ödemelerini Ziraat Bankası hesaplarından alabileceklerdir. Biz birlik olarak yetiştiricilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

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