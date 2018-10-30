Osmaniye'de Hayvan Islahı Projesi Destekleme ödemeleri yapıldı

Saygılı, yaptığı açıklamada, 2018 yılında projedeki yetiştiricilere destekleme ödemesi toplam 1.989,490 TL olarak 125 yetiştiriciye ödendiği belirterek, "Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme desteklemeleri hakkında uygulama esasları tebliği kapsamında ilimizde uygulanan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi İvesi Koyun, Akkaraman Koyunu ve Kıl Keçisi Irkı Alt Projeleri, birliğimiz tarafından başarı ile yürütülmektedir. Yetiştiriciler ödemelerini Ziraat Bankası hesaplarından alabileceklerdir. Biz birlik olarak yetiştiricilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.