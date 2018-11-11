Osmaniye'de hemzemin geçitte faciaya ramak kala

Osmaniye'de tren hattının bulunduğu bir hemzemin geçitte, bariyerin tren geçtikten sonra inmesi adeta faciaya davetiye çıkardı.

Tren geçmeden kısa bir süre önce inmesi ve hemzemin geçidi trafiğe kapatması gereken bariyer bu defa tren geçtikten sonra indi. Osmaniye'de hemzemin geçitte yaşanan bu ihmal olası bir faciaya davetiye çıkardı.

Hemzemin geçitteki bariyerin tren geçişi başladıktan sonra inmesi anı ise o esnada hemzemin geçitte bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.