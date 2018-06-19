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19 Haziran 2018 16:42

Osmaniye’de inşaat işçileri “Vakit Türkiye Vakti” dedi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir grup inşaat işçisi çalıştıkları inşaatın önünde toplanarak üzerinde “Vakit Türkiye Vakti” yazılı pankart açıp Cumhur İttifakı’na destek verdi.

Osmaniye’de inşaat işçileri “Vakit Türkiye Vakti” dedi

19 Haziran 2018 16:42


24 Haziran’da yapılacak genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kadirli ilçesinde bir inşaat firmasının çalışanları Cumhur İttifakına destek vermek için bir araya geldi.


İnşaat işçileri çalıştıkları site inşaatının önünde toplanarak üzerinde “Vakit Türkiye Vakti” yazılı pankart açıp basın açıklaması yaptı. Türkiye’yi dört bir taraftan zor durumda bırakmak isteyenlerce hazırlanan ittifakın karşısında Cumhur İttifakına destek verdiklerini açıklayan inşaat ustası Bülent Can, “Ben 20 yıldır Saadet Partisi üyesiyim, ancak bu dönem partimden istifa ederek Cumhur İttifakını destekleme kararı aldım” dedi.


İnşaat işçileri yaptıkları açıklamanın ardından “Vakit Türkiye Vakti” yazılı pankartı da çalıştıkları inşaata astılar.




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