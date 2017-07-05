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05 Temmuz 2017 14:57

Osmaniye’de kaçak akaryakıt operasyonu

Osmaniye merkezli 5 ilde gerçekleştirilen, petrol boru hatlarından akaryakıt hırsızlığı operasyonunda 107 bin litre petrol ele geçirildi.

Osmaniye’de kaçak akaryakıt operasyonu

05 Temmuz 2017 14:57


Alınan bilgiye göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından petrol boru hatlarından ham petrol çaldıkları öne sürülen şebekeye yönelik Osmaniye merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.


Düzenlenen operasyonlarda 107 bin litre petrol, ham petrolün nakli için kullanılan 3’ü sahte plakalı 4 kamyon ele geçirilirken, 11 şüpheli ise gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyet müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.




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