Osmaniye’de Kanser Tarama Çağrı Merkezleri hizmet vermeye başladı

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, yapılacak çalışmalarla ilgili düzenlenen toplantıda, ilçe sağlık müdürlükleri ve KETEM Toplum Sağlığı Merkezlerinde kanser tarama çağrı merkezi kurulduğunu belirti.

Kanserle mücadelede toplum tabanlı kanser tarama programlarının önemli olduğunu vurgulayan Öznavruz, "Tarama programı uygulanacak olan kanserlerde erken evrede tanı sağlanarak bu kanserlere bağlı morbidite ve mortalite oranları düşürülecek ve erken tanı tedavi sayesinde sağlık harcamaları azaltılacaktır. Kanser tarama programlarındaki hedefimiz taranabilir meme, serviks ve kolorektal kanser türünde Avrupa Birliği kalite standartlarına uygun ve birinci basamakta yürütülen tarama programının gerçekleştirilmesidir" dedi.