Osmaniye’de kayıp olarak aranan iki çocuk Karaman’da bulundu

Edinilen bilgiye göre, ailelerine kaldıkları kuran kursu öğrencileri ile birlikte Gaziantep’e geziye gideceğiz diye evden ayrılan ancak geziye hiç katılmadıkları ortaya çıkan 15 yaşında ki Burak Oğ ve Kemalcan Savari adlı iki çocuk için aileleri kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak Kadirli-Adana arası yolcu taşımacılığı yapan bir minibüs şirketinin güvenlik kamerasına yansıyan iki arkadaş için Adana ve çevre illerde arama çalışmaları başlatıldı. Her tarafta aranan iki arkadaştan Burak Oğ annesini arayarak, “Biz Karaman ilindeyiz. Çok pişmanım anne özür dilerim böyle bir şey yaptığım için” demesi üzerine Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çocuk şube polisleri çocukların iki gündür geçici olarak çalıştıkları bir lokanta da bularak Emniyete götürdü. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Burak Oğ ve Kemalcan Savari adlı iki çocuk ailelerine teslim edildi. İlk ifadeleri alınan iki çocuğun çalışmak için evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.