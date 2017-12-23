Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 10:11

Osmaniye’de ‘Kitap Okuma Halkaları’ projesi etkinliği

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Gençlik Merkezinde ‘Kitap Okuma Halkaları’ projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.

Osmaniye’de ‘Kitap Okuma Halkaları’ projesi etkinliği

23 Aralık 2017 10:11


Vali Ömer Faruk Coşkun yaptığı açıklamada, “Kitap okuma halkalarına katılan gençlerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel projenin hazırlanmasında emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Osmaniye Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda gençlerle bir araya gelen Vali Coşkun’a ilk olarak proje hakkında Kitap Okuma Halkası Sorumlusu Hacer Altıparmak tarafından bilgi verildi.


Hacer Altıparmak, Kitap Okuma Halkaları Projesi’nin Türkiye genelinde Gençlik Merkezleri bünyesinde ortaokul, lise ve üniversite gençliği ile oluşturulduğu Genel Müdürlük tarafından belirlenen kitapların, her ay bir kitap olmak üzere kız ve erkeklerden oluşan gruplar halinde okunduğunu ve ay sonunda kritiklerinin yapıldığı belirtti.


Türkiye genelinde şuan 22 bin gencin bu halkalar içerisinde yer aldığını ifade eden Altıparmak, Osmaniye’de de 150 genç ile faaliyetin sürdürüldüğü kaydetti.


Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık da katıldı.


Program, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
15
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    16°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç