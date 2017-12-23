Osmaniye’de ‘Kitap Okuma Halkaları’ projesi etkinliği

Vali Ömer Faruk Coşkun yaptığı açıklamada, “Kitap okuma halkalarına katılan gençlerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel projenin hazırlanmasında emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Osmaniye Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda gençlerle bir araya gelen Vali Coşkun’a ilk olarak proje hakkında Kitap Okuma Halkası Sorumlusu Hacer Altıparmak tarafından bilgi verildi.

Hacer Altıparmak, Kitap Okuma Halkaları Projesi’nin Türkiye genelinde Gençlik Merkezleri bünyesinde ortaokul, lise ve üniversite gençliği ile oluşturulduğu Genel Müdürlük tarafından belirlenen kitapların, her ay bir kitap olmak üzere kız ve erkeklerden oluşan gruplar halinde okunduğunu ve ay sonunda kritiklerinin yapıldığı belirtti.

Türkiye genelinde şuan 22 bin gencin bu halkalar içerisinde yer aldığını ifade eden Altıparmak, Osmaniye’de de 150 genç ile faaliyetin sürdürüldüğü kaydetti.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık da katıldı.

Program, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.