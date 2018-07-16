Osmaniye’de kooperatif başkanına silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi, Dr. Ahmet Alkan Caddesi, Kale İşhanı 1. kattaki 15 Temmuz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi binasına gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, kooperatif başkanı Ahmet Oktan’a ateş ederek ayağından yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. İş yeri çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlieri Ahmet Oktan’ı ilk müdahalesini yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı.

3 Temmuz salı günü de Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’na düzenlenen silahlı saldırıda da Başkan Devrim Aksoy yaralanmış, Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy hayatını kaybetmişti.