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20 Kasım 2017 11:44

Osmaniye’de Masa Tenisi Turnuvası

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Bir-Sen tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Osmaniye’de Masa Tenisi Turnuvası

20 Kasım 2017 11:44


Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Masa tenisi turnuvasına 36 sporcu katıldı.


Masa Tenisi Müsabakalarının ardından yapılan ödül töreninde sporculara madalyaları Eğitim Bir-Sen Osmaniye Şube Başkan Yardımcısı Ökkeş Kurt ve Osmaniye Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Sinan Temurtaş tarafından verildi.


Müsabakada Bahadır Taşdurmaz birinci, Sober Doğan ikinci, Adem Boz üçüncü, Mehmet Yıldırım ise dördüncü oldu.




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