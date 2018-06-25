Osmaniye’de MHP 1 milletvekilini CHP’ye kaptırdı

Dönem Milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 2, MHP 1, CHP 1 milletvekili çıkardı. MHP’nin ikinci sıra adayı Doç. Dr. Ruhi Ersoy Meclis dışı kaldı

Alınan oy oranlarına göre, 4 milletvekili ile mecliste temsil edilen Osmaniye’de 2 milletvekili AK Parti, 1 milletvekili MHP ve 1 milletvekili de CHP çıkardı. Geçtiğimiz dönem 2 milletvekili olan MHP bu dönem 1 milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisine kaptırdı.

Mevcut MHP Osmaniye Milletvekili ve 2’inci sıra adayı Doç. Dr. Ruhi Ersoy meclis dışı kalırken MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli 1’inci sıra adayı olarak seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63,05, Muharrem İnce yüzde 22,30, Meral Akşener yüzde 11,49, Selahattin Demirtaş yüzde 2,19, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,77, Doğu Perinçek yüzde 0,2 oy aldı. 27. Dönem Milletvekili seçiminde ise partilerin oy dağılımına göre kullanılan oyların AK Parti yüzde 36.1’ni alarak 111 bin 516 oyla birinci parti MHP yüzde 31.95’ini alarak 98 bin 709 oy alarak 2. parti oldu. CHP yüzde 13.49 ’le 41.667 3. İYİ Parti yüzde 13.45’le 41.554’le 4. parti oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde coşkulu bir kutlama yapıldı.