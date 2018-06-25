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25 Haziran 2018 01:31

Osmaniye’de MHP 1 milletvekilini İYİ Parti’ye kaptırdı

Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dDnem Milletvekili Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre Osmaniye’de Cumhur İttifakı %68 oy alırken Millet İttifakı %27.

Osmaniye’de MHP 1 milletvekilini İYİ Parti’ye kaptırdı

25 Haziran 2018 01:31

8 oranında oy aldı. Alınan oy oranlarına göre 4 milletvekili ile Mecliste temsil edilen Osmaniye’de 2 milletvekili AK Parti, 1 milletvekili MHP ve 1 milletvekili de İYİ Parti çıkardı.


Geçtiğimiz dönem 2 milletvekili olan MHP bu dönem 1 milletvekilini İYİ Parti’ye kaptırdı. Mevcut MHP Osmaniye Milletvekili ve 2’inci sıra adayı Doç. Dr. Ruhi Ersoy Meclis dışı kalırken MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli 1’inci sıra adayı olarak seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan % 63,05, Muharrem İnce % 22,30, Meral Akşener % 11,49, Selahattin Demirtaş % 2,19, Temel Karamollaoğlu % 0,77, Doğu Perinçek % 0,2 oy aldı. 27. Dönem Milletvekili seçiminde ise AK Parti % 34,76, MHP % 31,40, İyi Parti % 13,46, CHP % 13,28, Saadet Partisi % 0,96, HDP % 3,14, HÜDA PAR % 0,31, Vatan Partisi % 0,18 oy aldı. Osmaniye’de 357 bin 485 seçmen 1.100 sandıkta oy kullanıldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde coşkulu bir kutlama yapıldı. AK Partililer hem Osmaniye’de 2 milletvekilliği alması ve 1. turda Cumhurbaşkanının seçilmesinden dolayı çifte bayram yaşadı. Halk coşkulu şekilde Osmaniye sokaklarında araçlarla Türk bayrakları açıp konvoy yaptı.




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