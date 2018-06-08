Osmaniye’de öğrencilere su tasarrufu eğitimi verildi

’Gelecek Ellerinde’ projesi kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından merkezde bulunan birçok ilkokul ve ortaokullar ziyaret edilerek su tasarrufu eğitimleri verildi. Projeye ilgi gösteren çocuklar, hazırlanan kısa filmler, oynanan oyunlar ile eğlenceli vakit geçirdiler.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yaptığı açıklamada, “Her geçen gün azalan su kaynaklarımızı en iyi şekilde korumak ve değerlendirmek amacıyla Gelecek Ellerinde isimli sosyal sorumluluk projesi başlatmıştık. Bu projenin yayılarak devam etmesi için, sevgili çocuklar değerli gençler, sizlerin gayretlerine ihtiyaç var. Canlı cansız tüm varlıklar için hayati önem taşıyan suyumuzu tasarruflu kullanalım. Değerli genç hemşehrilerim şehrimizin ve ülkemizin geleceği sizleri ellerinde. Okullarda verdiğimiz eğitimler devam edecek ve her bir yavrumuz bilinçlendirilecek” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından, izletilen eğitici çizgi filmlerin içerisinde yer alan 3 ana kahramanlar Bora, Efe ve Damla maskotları eğitim salonuna gelerek öğrencilere neşeli anlar yaşattılar.

Eğitimler sonunda Osmaniye Belediyesi tarafından öğrencilere su matarası ve el broşürleri hediye edildi.