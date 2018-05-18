Osmaniye’de şehit, gazi ve engelli ailelerine iftar

İftar öncesi misafirleri masalarında tek tek ziyaret eden Başkan Kadir Kara, sohbet edip fotoğraf çektirdi.

İftara sayılı dakikalar kala ise Selahaddin-i Eyyubi Camii İmam Hatibi Murat Yılmaz tarafından Kuran’ı Kerim okundu ve ardından dua yapıldı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara programda yaptığı konuşmada, "Ramazan ayını layıkıyla idrak etmeyi, hep birlikte kardeşlik, huzur, sağlık ve aile saadeti içerisinde tamamlayıp mübarek ramazan bayramına da eriştirmeyi Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyoruz.Sizlerle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyor, katılımlarınız nedeniyle hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İftar yemeğinde Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz tarafından Belediye Başkanı Kadir Kara’ya desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Osmaniye Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hatice Türkmen, Başkan Kadir Kara’ya Türk Bayrağı takdim etti.