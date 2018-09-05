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05 Eylül 2018 12:13

Osmaniye’de silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışması

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, silindirle sıkıştırılmış beton yolların alternatif bir yöntem olduğunu belirterek, “İl Özel İdaresi tarafından yapılan silindirle sıkıştırılmış beton yol yüzde yüz yerli malzeme ile imal ediliyor ve yol yapımında yüzde 40’lara varan bir tasarruf sağlanıyor” dedi.

Osmaniye’de silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışması

05 Eylül 2018 12:13


Vali Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler, Kırmıtlı’da devam eden ve Osmaniye’de ilk kez uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarını inceledi.


Yapılan yol çalışmaları hakkında Vali Coşkun’a bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, yol yapımında yeni bir yöntem olarak silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının Akdeniz Bölgesinde ilk kez Osmaniye’de uygulandığını ifade ederek, bu uygulamanın, silindirle sıkıştırılmış beton yolun bölgede uyum sağlayıp sağlamadığının görülmesi açısından bir deneme uygulaması olduğunu kaydetti. Bu yöntemin hızlı bir kaplama yöntemi olduğunu ifade eden Yanık, silindirle sıkıştırılmış beton yolun ağır araçların geçişine de dayanıklı olduğunu söyledi.


Vali Coşkun ise asfalt yol yapımı için kullanılan hammaddenin yurtdışından ithal edildiğini şu an kullanılan yöntemde ise kendi kaynaklarımızın kullanıldığını belirterek, “Yolların daha uzun ömürlü olması, daha az bakım gerektirmesi ve daha iyi performansla daha konforlu hizmet verebilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bu noktada silindirle sıkıştırılmış beton yollar, bu hususları sağlaması bakımında ciddi bir alternatiftir. Ayrıca bu yöntem, yol yapımında dışa bağımlılığın azaltılması açısından da oldukça önemli. Şu an İl Özel İdaresi tarafından yapılan silindirle sıkıştırılmış beton yol yüzde yüz yerli malzeme ile imal ediliyor ve yol yapımında yüzde 40’lara varan bir tasarruf sağlanıyor. Eğer bu uygulama bölgemiz şartlarına uyum sağlarsa, silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasına devam edeceğiz. Yolun yapımında emeği ve katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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