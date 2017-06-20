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20 Haziran 2017 13:39

Osmaniye’de sivrisinek ve vektör mücadelesi başladı

Osmaniye Halk Sağlığı Müdürü Dr.

Osmaniye’de sivrisinek ve vektör mücadelesi başladı

20 Haziran 2017 13:39

Hayri Sarı, Osmaniye merkez, ilçeler ve toplamda 164 köyde sivrisinek ve vektörlerle mücadelenin başladığını söyledi.


Müdürlüğe bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şube Müdürlüğü kontrolünde sivrisinek ve vektör mücadelesine başlandığını bildiren Sarı, Osmaniye’de sulak nemli alanların fazla olması ve yaz mevsiminin oldukça sıcak geçmesi nedeniyle, vektörler ve sivrisinekler için yaşama, üreme alanı olarak uygun bir ortam oluştuğunu belirtti.


Zararlılarla mücadelenin hiç kuşkusuz bilinçli yapılmak zorunda olduğunun altını çizen Sarı, “Verketörler ile bulaşan hastalıkların önlenmesi için vektör mücadelesinin eğitimli kişiler tarafından yapılması önemlidir. Sivrisinek ve vektör mücadelesi, Müdürlüğümüz Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şube Müdürlüğü kontrolünde bu konuda eğitimli personellerimiz tarafından yapılmaktadır. Hava sıcaklığının da artmasıyla İlimiz merkez dahil 7 ilçe merkezinde ve köylerimizin tamamında yani 164 köyümüzde sivrisinek ve vektör mücadelesine başlandı. Bu kapsamda ayda 2 kez 151 köyde larvasit ve araç üstü ULV cihazıyla ilaçlama yapılmakta, 164 köyde de biyosidal ürün uygulaması yapılmaktadır” diye konuştu.




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