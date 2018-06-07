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07 Haziran 2018 14:38

Osmaniye’de Sportif Yetenek Taraması sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Osmaniye’de merkez ve ilçelerdeki ilkokullarda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi yapıldı.

Osmaniye’de Sportif Yetenek Taraması sona erdi

07 Haziran 2018 14:38


Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi kapsamında öğrencilerin boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti, 20 metre sürat koşusu başlıklarında değerlendirilerek uygun spor branşlarına yönlendiriliyor.


Osmaniye genelinde büyük çalışmanın yapıldığına dikkat çeken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen projenin amacı; Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak çocuk ve gençlerimizi sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaygınlaştırmak, toplumda spor yapma kültürü yerleştirmek, çocuk ve gençlere sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmek ve yetenekli çocuklarımızın üst düzey sporcu olarak yetiştirilmesini sağlamaktır” dedi.


Loğoğlu, Osmaniye il ve ilçelerinde bu projeye katılan öğrenci sayısının ise 4 bin kişi olduğunu kaydetti.




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