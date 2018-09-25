Osmaniye'de Suriyelilere seracılık kursu

"Osmaniye Kampındaki Suriyeli Mültecilerin Mahsul Üretimine Destek Amaçlı Acil Yardım Projesi" kapsamında Cevdetiye Beldesindeki kampta yaşayan mültecilere yönelik seracılık kursu açıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) tarafından fonlanan proje, Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü ve Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliğinde yürütülecek.

Suriyeli mültecilere yönelik düzenlenecek kurslar 6 gruptan oluşacak. Her bir kurs 2,5 ay sürecek olup, kursiyerler kurs süresince teorik ve pratik eğitim alacak. Proje sonunda sebze yetiştirmeyi öğrenen Suriyeliler hem sebze ihtiyaçlarını karşılayacak hem de mesleki nitelik kazanarak iş gücüne dahil edilecek.

Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün kurum arazisi üzerine inşa edilen 8 dekarlık sera alanında, Suriyeli kursiyerler, enstitünün teknik personelleri nezaretinde uygulamalı eğitim alacak. Suriyeli mültecilere destek amaçlı, yürütülen projede 24.09.2018 tarihinde biber, domates, patlıcan, hıyar sebzelerinin ekimleri gerçekleştirildi.

Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürü Reşat Yıldız, bu projeyle kursiyerlerin sebze yetiştiriciliğini öğrenerek, sera yetiştiriciliği yapılan bölgelerde istihdam olanaklarının artacağını ifade etti.

Osmaniye İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yunus Emre Akalın, 6 grup halinde planladıkları kursların ilk iki 2 grubunu açtıklarını, geriye kalan 4 grup kursun ise bu iki 2 kursun sona ermesinden sonra başlayacağını söyledi.