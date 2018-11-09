Osmaniye'de teröristlere ait sığınak bulundu

Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristlere ait sığınakta, EYP düzeneği ve EYP yapımında kullanılan düzenekler ile yaşam malzemeleri bulundu.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele harekatı kapsamında Amanoslar bölgesinde icra edilen operasyonlarda Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca kullanılan bir sığınak içerisinde ve 3 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette 1 adet kablolu EYP düzeneği, EYP yapımında kullanılan malzemeler, 7 adet çeşitli büyüklükte tüp, çok miktarda mutfak araç ve gereçleri, sağlık malzemeleri ile çeşitli miktarlarda muhtelif gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli tahkikata başlandı.