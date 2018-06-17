Osmaniye’de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Andırın karayolunun 9’uncu kilometresinde Eğriçam mevkisinde meydana geldi. Gülabi Çetin idaresindeki kapalı kasa transporter minibüs ile Arif Karakuş’un kullandığı otomobil Kadirli-Andırın yol ayrımında çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Gülabi Çetin ve aynı aileden Arzu Çetin, İlayda Çetin, Berat Çetin ile Baran Çetin yaralanırken otomobil sürücüsü ağır olmak üzere ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza sonrası otomobil içerisinde sıkışan Arif Karakuş (28) Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza yerinde kalbi duran Arif Karakuş sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu duran kalbi tekrardan çalıştırılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı Arif Karakuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ambulanslar ile Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılan diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.