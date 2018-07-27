Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 10:53

Osmaniye’de trafik kazası: 1 ölü

Osmaniye’de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Osmaniye’de trafik kazası: 1 ölü

27 Temmuz 2018 10:53


Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde Kadirli-Osmaniye karayolu Endel köyü yakınlarında meydana geldi. Osmaniye’den Kadirli istikametine gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile o esnada yolda seyir halinde olan 62 yaşındaki Ahmet Yalçın’ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Ahmet Yalçın olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza dolayısıyla Kadirli-Osmaniye karayolu bir süre trafiğe kapandı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü de göz altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç