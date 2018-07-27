Osmaniye’de trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde Kadirli-Osmaniye karayolu Endel köyü yakınlarında meydana geldi. Osmaniye’den Kadirli istikametine gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile o esnada yolda seyir halinde olan 62 yaşındaki Ahmet Yalçın’ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Ahmet Yalçın olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza dolayısıyla Kadirli-Osmaniye karayolu bir süre trafiğe kapandı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü de göz altına alındı.