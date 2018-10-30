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Osmaniye'de trafik kazası: 9 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Adana karayolunun 5'inci kilometresinde Azaplı köyü yol kavşağında meydana gelen kazada, Mehmet Karaoğlu yönetimindeki 80 LE 593 plakalı otomobil, aynı yönde gitmekte olan Halil Bozkurt'un kullandığı 31 RJ 572 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Fatma Elif ve Tayyibe Gökdal, Şaban Köşker, Durduhan Karaoğlu, Hatice Bozkurt, Ökkeş Petek ve Gülay Petek yaralandı.


Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

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