Osmaniye’de Yayla Alanlarındaki Sorunlar Ve Çözüm Önerileri konuşuldu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol yaptı.

Bölge Müdürü Erol, “Kangren haline gelmiş olan yaylacılık problemlerinin çözümü için Orman Kanunu’nun 17. Maddesindeki yapılan değişikliğe ilk imzayı atarak bugünlere gelinmesini sağlayan Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun bu kararı önemli bir sorunun çözümü için çok değerli bir adım olmuştur. Mevcut mevzuatın uygulanması sürecinde görüldü ki yayla alanlarında yaşayan vatandaşlarımızın hayat şartlarının iyileşmesi, sorunlarının çözümü için kamu yönetiminde yetkili ve sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının da kendi alanlarındaki yönetimlerinde kendileri ile ilgili hususlarda gerekli yasal ve fiziki düzenlemeleri yapmaları gerekmektedir. Bunun için de öncelikle farkındalığın oluşması ve hangi kurumun ne yapacağının belirlenmesi gerekmektedir” dedi.

Toplantının devamında konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin ise “Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu, yakın ilgisi, takibi ile sorunun çözülmesi için talimatlar verdi ve 2013 yılında Orman Kanunu’nun 17. Maddesi 1. fıkrasına bir ekleme yapılarak mevzuat düzenlenmesi ile birlikte bugün geçerli olan ve uygulamaya çalıştığımız ek kanun çıkarıldı. Buna bağlı olarak da düzenlenen yönetmelikle birlikte yayla sorununu çözmeye çalıştık. Devlet ormanları içerisinde bulunan, 31.12.2011 tarihinden evvel yaylak ve otlak olarak kullanılan yerler ile geleneksel yaylacılık maksadıyla yerleşim yeri olarak kullanılan alanlar, Orman Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonlar marifetiyle tespit edilip, Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilerek, orman sınırları dışına çıkarılarak yayla alanı olarak kullanılması düzenlemesi yapıldı. Bu düzenlemeye bağlı olarak da biz teşkilatımız olarak bu alanlarda bulunan bina ve tesisleri vaziyet planları ile birlikte tespitleri yapılıp, kullanıcılarının tespit edilmesi ile birlikte ilgililere kiralanması. Bu yapmış olduğumuz iş ve işlemlerde de çok miktarda sıkıntı çıkması münasebetiyle bunları yeniden masaya yatırarak nasıl aşabiliriz, sizlerle birlikte ortaya koyup, inşallah beklenilen çözümü gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu. Genel Müdür Yardımcısı Şahin, toplantının hayırlı olması temennisi ile sözlerine son verdi.

Son olarak konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise bölgemizde, iklim şartları nedeniyle, yaylacılık kültürünün oldukça yaygın olduğunu belirterek, “Kurumlar olarak bizlerin, vatandaşlarımıza yasaklayıcı bir anlayışla değil onların önünü açacak şekilde bazı adımlar atmamız gerekiyor. Özellikle ormanlarımızı ve ekosistemi koruyarak, doğa ile uyumlu bir şekilde yaylalarımızdaki yapılaşmanın gerçekleştirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Yayla alanlarının sorunları ile ilgili tüm tarafların toplantıda kendi alanları ile ilgili sorunları dile getireceğini belirten Vali Coşkun, “Temenni ediyorum ki bu toplantı bir çözüm önerisi ile neticelenir. Ortaya çıkacak çözüm önerileri bölgemiz adına bizleri rahatlatacaktır“ dedi.

Toplantının ilimizde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu da ifade eden Vali Coşkun, toplantının düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Toplantının devamında Şube Müdürü İrfan Filik tarafından yapılan sunumun ardından katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Toplantıya Vali Ömer Faruk Coşkun, Toprakkale Kaymakamı Mehmet Kaya, Orman Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan, Adana, Antalya, Bolu, Giresun, Kahramanmaraş, Mersin, Sakarya, Trabzon Orman Bölge Müdürleri, Osmaniye, Pozantı, Kadirli, Kozan, Karaisalı Orman İşletme Müdürleri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.