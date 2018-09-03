Osmaniye’de yeni adli yıl açıldı

Valilik kompleksi Atatürk anıtı önünde düzenlenen törende anıta çelenk sunumu yapıldı.

Osmaniye Barosu Başkanı Dilem Aksoy, törende yaptığı konuşmada, "Yeni yıla yargının hepimizin bildiği ağır sorunları ile başlasakta, çözümün hukukun üstünlüğünden geçtiğini bilerek ve bunu söylemeye devam ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sorunların çözümünün halli için her zaman her platformda ifade ettiğimiz gibi en başta tüm kamu görevlerine girişte liyakatın esas alındığı bir sistemin koşulsuz benimsenmesi elzemdir. Zira devletin kurumlarına alımlarda yapılacak olan liyakat dışı yaklaşımların, henüz FETÖ belasından kurtulmamış iken, ülkemizi bir başka belanın içerisine çekmesi kaçınılmazdır. Bizler artık devletin içerisinde kirli odakların yuvalanarak güç kazanmasını istemiyoruz" dedi.

Başsavcı Vekili Mustafa Polat ise yeni adli yılın başlaması dolayısıyla şunları söyledi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu bütün zor şartlara rağmen özveri ile çalışan, bu yola baş koyan, her türlü olumsuzluğa rağmen ayakta kalan yargının bir mensubu olaraktan gurur duyuyorum. Biz yargı camiası olarak milletimizden aldığımız gücü, hukuk normları içerisinde kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Anayasamıza ve kanunlarımıza bağlı olarak, demokratik hukuk devletinin inşasına devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi bu yoldan alıkoyamayacaktır. Bu doğrultuda 2019 yılında uygulanacak olan hedef süre uygulaması ile adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir biçimde uygulanacağını düşünüyorum."