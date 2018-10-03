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Osmaniye'de yetenek taramasında ikinci dönem başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında il genelinde çalışma başlatıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan projede, öğrencilerin boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi 9 farklı istasyonda yetenekleri değerlendirilecek.


“Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi'nin Türk spor tarihinin en büyük altyapı projelerinden biri olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, "Sportif Yetenek Taraması, 1 Ekim 2018-1 Ocak 2019 tarihleri arasında merkez ve ilçelerde ilkokul 3. sınıfa giden öğrencilere uzman antrenörlerimiz ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerimiz eşliğinde yapılmaya devam edilecektir. Bilindiği üzere projenin 1. Etabında 63 okuldan 4 bin öğrencimiz taramadan geçti. 2. dönem hedef sayımız ilkokul 3. sınıfta okuyan 142 okuldan 9 bin öğrencimizi taramadan geçirmek olacaktır. Taramada görevli olan tüm herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

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