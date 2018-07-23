Osmaniye’de yetenek taramasında ikinci etap başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan ve 7 Mayıs itibariyle Osmaniye’de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde uygulanan “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin ikinci etap çalışmaları Tosyalı Spor Salonu’nda başladı.

İlk etapta 81 il, 957 ilçe, 24 bin ilkokul, 2 milyon 400 bin 3. Sınıf öğrencisinin yer aldığı taramalarda öğrencilerin boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi kriterlerde değerlendirilerek sayısal değerleri alınmıştı.

Tarama sonunda tüm testlerin ortalamasında en yüksek performansı gösteren öğrenciler ile herhangi bir testte en yüksek performansa ulaşanların bir sonraki etaba dahil edileceği ikinci etap çalışmaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde alanında uzman antrenörler eşliğinde başladı.

Yaklaşık 8 hafta devam edecek ikinci etap eğitimlerinde öğrencilerin, hazırlanan çok disiplinli spor programına tabi tutulacağı, ardından ise öğrencilerin tekrar yetenek tarama testlerine tabi tutulacağı kaydedildi.

“Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin Türk spor tarihinin en büyük altyapı projelerinden biri olduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, “Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin ikinci etap çalışmalarına başladık. 400 sporcu ile yaklaşık 8 hafta devam edecek ikinci etap çalışmaları sonunda öğrencilerimizi tekrar yetenek taraması testlerine tabi tutarak boy-kilo, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, esneklik, dikey sıçrama, çeviklik, sağlık topu fırlatma, pençe kuvveti ve 20 metre sürat koşusu gibi kriterlerde değerlendirilerek sayısal değerlerini alınacak” dedi.