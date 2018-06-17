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17 Haziran 2018 12:17

Osmaniye’de yıldırım düştü: 22 koyun telef oldu

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 22 koyun telef oldu.

Osmaniye’de yıldırım düştü: 22 koyun telef oldu

17 Haziran 2018 12:17


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyü, Kayapınarı Yaylası’nda Ahmet Alasırt’a ait koyun sürüsü yağmurdan korunmak için bir ağacın altına sığındı. Bu sırada ağaca yıldırım düşmesi sonucu 32 koyundan 22’si telef oldu.


Koyunların sahibi Ahmet Alasırt, yağmur sonrası koyunlara bakmaya geldiğinde ağacın altında yatan koyunların cansız olduğunu gördüğünü belirterek, "Baktım ki yıldırım düşmüş. Allah’tan gelene boynumuz kıldan ince ama koyunların tamamını vadeli almıştım, borcunu henüz ödeyemedim. Olayın şokunu uzun süre atlatamadık. Çok üzgünüm" diye konuştu.




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