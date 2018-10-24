Osmaniye'de "Yöresel Kilim Dokuyucu" kursu

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kadirli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce "Yöresel Kilim Dokuyucu" kursu açıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Karatepe Köyü'nde Karatepe Kilim Kooperatifi'nde verilecek mesleki eğitimde, kursiyerler hem meslek sahibi olacak hem de geleneksel sanatımızı öğrenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacak.

Osmaniye İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, yörenin simgesel ürünü olan Karatepe kilimlerine yönelik bugüne kadar açılan kursların verimli geçtiğini söyledi. İlerleyen dönemlerde kilim kurslarını açmaya devam edeceklerini belirten Altunkaynak, Karatepe Kilim Kooperatifinde üretilen kilimlerin marka haline geldiğini ve Türkiye'nin dört bir tarafına satışının yapılarak kilim dokuyanlar için gelir kapısına dönüştüğünü kaydetti.