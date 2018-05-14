Osmaniye’de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre Adana yönünden Osmaniye’ye gelen Hasan Ç. (29) yönetimindeki 01 V 4951 plakalı hafif ticari araç ile Mesut Çatal’ın (55) kullandığı 80 FC 716 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sazlık Köyü Yolçatı kavşağında henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobil, İlhan Günaydın (44) idaresindeki 01 V 0840 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, Fatma Şahbaz Çatal hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Mesut Çatal ile otomobilde bulunan M.G.Ç. (31) ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Ç. ise gözaltına alındı.