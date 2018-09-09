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Osmaniye’deki orman yangını büyümeden söndürüldü


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alibeyli Köyü, Kalfa Mahallesi, Körler mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktığını farke den köylüler durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Makilik alanda başlayan yangın kısa sürede çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Kadirli ve çevre ilçe orman işletme müdürlüklerine bağlı yangın ilk müdahale ekipleri arazözler ile kısa zamanda yangına müdahale etti.


Köylülerin de katıldığı söndürme çalışmaları sonrası orman yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

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