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06 Eylül 2018 23:53

Osmaniye’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Osmaniye’deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

06 Eylül 2018 23:53


Edinilen bilgiye göre, ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına çevre il ve ilçelerden gelen yangın söndürme ekipleri ve arazözler karadan, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterleri ise havadan yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen orman yangını ise henüz kontrol altına alınamadı. Osmaniye Valisi Ömer Coşkun yangın ile ilgili olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.



Yangının ilerlediği köy boşaltıldı


Öte yandan rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının ilerlediği Düziçi ilçesine bağlı Elek beldesinin Aydınlar Mahallesi’ndeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Jandarma ekipleri yangın söndürme görevlileri hariç köye giriş çıkışlara izin vermiyor.




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