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19 Temmuz 2018 09:25

Osmaniye’deki yangın sürüyor

Osmaniye’de dün akşam geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı bölümde çıkan yangın söndürülemedi.

Osmaniye’deki yangın sürüyor

19 Temmuz 2018 09:25

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, alevlerin kendiliğinden sönmesini bekliyor.


Alınan bilgiye göre, Osmaniye-Adana karayolu üzerindeki geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı bölümde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin tutuşmasıyla yangın büyürken patlamalar yaşandı.


Osmaniye’deki itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması nedeniyle Adana, Hatay ve Kahramanmaraş’tan takviye ekipler bölgeye geldi. Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler de yangına müdahale etti.


Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalarla yangın kontrol altında olmasına rağmen söndürülemedi. Bölgede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlerin kendiliğinden sönmesini bekliyor. Atıkların depolandığı bölgeden alevler ve dumanlar yükselmeye devam ediyor.




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