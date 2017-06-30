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30 Haziran 2017 17:39

Osmaniyeli çiftçilerin sıcak havadaki üretim mesaisi

Osmaniyeli çiftçiler, Afrika sıcaklarının da etkisiyle mevsim normallerinin üzerine çıkan kavurucu havada tarlalarında çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniyeli çiftçilerin sıcak havadaki üretim mesaisi

30 Haziran 2017 17:39


Yaklaşık 40 derecelik ısı ve yüzde 45 seviyelerine ulaşan nemle birlikte Osmaniyeli çiftçiler, tarlalarında ekili olan ürünlerin ihtiyacı olan suyu karşılamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.


Osmaniye merkeze bağlı Dereli köyünde çiftçilik yapan Muharrem Kürtüloğlu, yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak havada tarlasında ekili olan mısırı suladı. Mısırın can damarının su olduğunu belirten Kürtüloğlu, “Hava sıcak ama mısırı da sulamak zorundayız. Sulamazsak olmaz. Mısırın canı su. Sıcak hava bizi zorluyor ama mecburuz” dedi.


Bu arada, Osmaniye şehir merkezinde yaşayan vatandaşlar ise sıcak havadan korunmak bir nebze de olsa serinlemek için Karaçay mesire alanına akın etti. Buraya aileleri ile birlikte gelen vatandaşlar hem piknik yaptı hem de Karaçay’da serinlemeye çalıştı.




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