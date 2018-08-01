Osmaniyeli Furkan Duran tekvandoda Türkiye üçüncüsü oldu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 7 Ocak Spor Kulübü’nde çalışmalarını sürdüren Furkan Duran 68 kiloda Büyük Erkekler Kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak Osmaniye’ye madalya ile döndü.

Başarılı sporcuyu, makamında kabul eden Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Furkan Duran’ı ve Osmaniye Tekvando İl Temsilcisi Mustafa Doğru’yu tebrik etti. Loğoğlu, "Engelli çocuklarımıza imkan verildiği takdirde neler yapabileceklerini bir kez daha görmüş olduk. Eğitim ve disiplin sporu olan Tekvando sosyalleşme ve öz güven anlamında sporcularımıza birçok kazanç sağlamaktadır. Başarılı sporcumuz Furkan Duran’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’ dedi.