Osmaniyeli judocular şampiyonadan dereceyle döndü

Okul Sporları 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan Judo Küçükler Türkiye finalleri sona erdi.

Karaman’da gerçekleştirilen Judo Küçükler Türkiye Finalleri müsabakalarına Osmaniye’yi temsilen 5 sporcu katıldı.

Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Osmaniyeli judocular 48 kiloda Ayşegül Gök Türkiye 3’üncüsü, 32 kiloda Ayşenur Güneş Türkiye 5’incisi oldu.

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, başarılı sporcuları antrenörleriyle birlikte makamına kabul ederek tebrik etti ve başarılar diledi.