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18 Mayıs 2018 09:36

Osmaniyeli judocular şampiyonadan dereceyle döndü

Türkiye Okul Sporları Judo Küçükler Türkiye Şampiyonası’nda Osmaniyeli judocular 48 kiloda Ayşegül Gök Türkiye 3’üncüsü, 32 kiloda Ayşenur Güneş Türkiye 5’incisi olarak derece elde etti.

Osmaniyeli judocular şampiyonadan dereceyle döndü

18 Mayıs 2018 09:36


Okul Sporları 2017-2018 yılı faaliyet programında yer alan Judo Küçükler Türkiye finalleri sona erdi.


Karaman’da gerçekleştirilen Judo Küçükler Türkiye Finalleri müsabakalarına Osmaniye’yi temsilen 5 sporcu katıldı.


Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda Osmaniyeli judocular 48 kiloda Ayşegül Gök Türkiye 3’üncüsü, 32 kiloda Ayşenur Güneş Türkiye 5’incisi oldu.


Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, başarılı sporcuları antrenörleriyle birlikte makamına kabul ederek tebrik etti ve başarılar diledi.




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