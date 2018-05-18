Osmaniyeli Milli Atletten büyük başarı

Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi ve Osmaniye Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi milli atlet Oğuzhan Usta, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 2-9 Mayıs tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde düzenlenen Gymnasiade 2018’de (Liselerarası Dünya Olimpiyat Şampiyonası) Cirit Atmada 63 metre derecesiyle bronz madalya kazandı.

Şampiyonaya dünya genelinden 59 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katıldı. Türkiye’den, yarışmaya yüzme, cimnastik, atletizm ve bocce dallarında 64 sporcu yer aldı.

Yarışma Sonrası Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’nu makamında ziyaret eden Oğuzhan Usta, mutluluğunu dile getirerek, "Bana bugüne kadar her alanda yardımcı olan başta Osmaniye Valimiz Ömer Faruk Coşkun’a, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Antrenörüm Mustafa Yiğit’e teşekkür ediyorum. Spor hayatıma en iyi şekilde devam edip 2020 olimpiyatlarına katılmak ve Türk Bayrağını dalgalandırmak için çalışacağım" dedi.