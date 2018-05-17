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17 Mayıs 2018 12:51

Osmaniyeli nohut üreticilerine Adıyaman gezisi

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde nohut üretimi yapan üreticilere yönelik, "Nohut Eken Sağlık Biçer Yayım Projesi" kapsamında Adıyaman’a teknik gezi düzenlendi.

Osmaniyeli nohut üreticilerine Adıyaman gezisi

17 Mayıs 2018 12:51


Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezi kapsamında Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Adıyaman’da sertifikalı tohumluk üretimi yapan tarım işletmelerine ziyaret gerçekleştirildi.


Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan tarafından ilde yapılan tarımsal faaliyetler ve projeler hakkında bilgi verilmesinin ardından, tarım üretim alanları gezildi.


Burada çiftçilerin ve Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü teknik personelleri farklı nohut, arpa, buğday, mercimek ve tritikale çeşitlerini görme fırsatı bulup yetkililerden bilgi aldı.




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