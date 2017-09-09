Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 14:37

Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Bingöl’ün Adaklı ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Mustafa Sefa Kök, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi.

Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlandı

09 Eylül 2017 14:37

Şehidin yakınları tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin annesi ve eşi el ele tutuşarak birbirlerine destek olurken, şehidin kardeşi Merve Kök, “Emanetine sahip çıkacağız abim” diyerek ağıt yaktı.


Bingöl’ün Adaklı ilçesine bağlı Devlik Tepe bölgesinde bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, 2 askeri personel yaralanmıştı. Operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesine getirilen Astsubay Mustafa Sefa Kök (25) tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Şehit Astsubay Kök’ün cenazesi Elazığ’da düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye’ye bağlı Dervişiye köyüne getirilerek, köy mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin hamile eşi Yasemin Kök, annesi Döndü Kök, baba Reha Kök ile yakınları gözyaşı döktü. Şehidin annesi ve eşi el ele tutuşarak birbirlerine destek oldu. Şehidin tabutuna sarılan kardeşi Merve Kök ise “Emanetine sahip çıkacağız abim” diyerek ağladı.


Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından kıldırılan namazın ardından helallik alındıktan sonra şehit Astsubay Mustafa Sefa Kök’ün naaşı köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.


Törene askeri ve mülki erkanın yanı sıra çok sayıda Osmaniyeli vatandaş katıldı.


Şehit Astsubay Mustafa Sefa Kök’ün 5 yıldır görevde olduğu ve 2 ay önce Bingöl’de göreve başladığı, eşinin 8 aylık hamile olduğu ve evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç