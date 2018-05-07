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07 Mayıs 2018 13:38

Osmaniyeli voleybolcular Türkiye finalinde

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde İstiklal Ortaokulu Yıldız Erkek Voleybol takımı Isparta’da yapılan yarı final maçları sonunda okul sporlarında Türkiye finaline yükseldi.

Osmaniyeli voleybolcular Türkiye finalinde

07 Mayıs 2018 13:38


Mersin’de yapılan grup maçlarının tamamını kazanarak grup 1.si olarak Isparta’da yapılacak olan yarıfinal müsabakalarına katılma hakkı elde eden İstiklal Ortaokulu Voleybol takımı yarı final maçlarında başarı gösterdi.


Gurur yaşadığını belirten okul müdürü Ümit Onat "Okul takımımızda oynayan tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimi yürekten kutluyorum. Bu yıldızlar çok büyük iş yaptılar. Özel kolej takımlarını yenmenin ne olduğunu, aldıkları başarının ne kadar büyük olduğunu anlatmak imkansız bir duygu. Bu çocuklar şuan Türkiye’nin en iyi 8 takımından biri, daha ne olsun" dedi.


Yaklaşık 6 yıldır okulun beden eğitimi öğretmeni Ahmet Kırat ise, "Müthiş bir maçtı. Takıma olan inancımı hiç yitirmedim, oyuncularıma çok güvendim. Çünkü onlar uzun yıllar bu işe emek verdiler. Hep beraber emeğimizin karşılığını aldık. Uzun zamandır ağlamamıştım ama maçtan sonra ben uzun süre sevinçten ağladım. Müthiş bir duyguydu. Türkiye’nin en iyi 8 takımı arasına girme hayalimizi gerçekleştirdik. Okul Sporları Voleybol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası finalin oynanacağı 16 Mayıs’ta Çanakkale’de okulumuzu, Düziçimizi ve Osmaniyemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadelemizi sonuna kadar yapacağız" diye konuştu.




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