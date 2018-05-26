Osmaniye’nin AK adayları tanıtıldı

İftar öncesi 4 milletvekili adayı gelen konuklara tanıtıldı.

Aday tanıtım programı İl Başkanı Hamza Tor’un açılış konuşmasıyla başladı.

AK Partinin kurulduğu 14 Ağustos 2001’den bugüne 12 seçimi başarılı şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Tor, “Kurulduğumuz günden bu güne gerçekleştirdiğimiz 12 seçimin başarı ile gerçekleşmesinde en temel faktör, en temel etken, bizim birliğimiz, kardeşliğimiz, birbirimize karşı duyduğumuz saygı ve muhabbetimizdir. Biz AK Parti kurulduğu günden bu güne bir şeyi tecrübe ettik. Ne zaman birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi tam bir şekilde tesis etmişsek, biz girdiğimiz bütün yarışlardan alnımızın akıyla çıktık” diye konuştu.

Yeni bir maratona girdiklerine değinen Başkan Tor şöyle devam etti:

“Girilen her seçimden önce söylenen bir söz vardır. ’Bu seçim çok önemli’ denir ama bütün kalbimle ve inanarak söylüyorum ki bu girdiğimiz seçim bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 12 seçime bedel olacak önemde ve değerde bir seçim. Bu seçimde hepinizin malumu Türkiye’de adına her ne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dense de doğrudan ‘Başkanlık Sistemi’ne geçiliyor. Bu seçim hem Osmaniye’mizde, Toprakkale’miz de, Sumbas’ımız da, Kadirli’mizde, Bahçe’mizde, Düziçi’mizde yaşayan kardeşlerimiz için ne kadar önemli ise bilin ve inanın ki gönül coğrafyamızda, mazlumların yaşadığı coğrafyada bir o kadar önemlidir."

Daha sonra milletvekili adaylarını tek tek kürsüye çağıran Tor, adayları tanıttı. Adayların yaptığı kısa konuşmaların ardından tüm aday adayları ve adaylar, konukları selamladı.