Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 13:19

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümü kutlandı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümü kutlandı

07 Ocak 2017 13:19

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü bir dizi etkinliklerle kutlandı.
Törene Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye AK Parti Milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu ve MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Belediye Başkanı Kadir Kara, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Atatürk Anıtındaki töreninin ardından vatandaşlar ellerinde bayraklarla Envar-ül Hamit Camii yanında bulunan şehitliği ziyaret etti. Burada şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından Vali Kerem Al ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.
Şehitliği ziyaret eden grup, daha sonra Devlet Bahçeli Meydanı’nda devam eden törene katıldı. Törenin devamında konuşan Kuvva-i Milliye Mücahitleri Derneği Başkanı Hasan Özdemir, Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluş mücadelesini anlattı.
Özdemir’in konuşmasının ardından kürsüye gelen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "7 Ocak aziz şehitlerimizin kanlarıyla yazdığı, Türk Kurtuluş Savaşının destanları aşan ifadesidir" diyerek başladığı konuşmasında “Geçtiğimiz yıl ki kutlamalarda 95. Yıl dönümü kutlamalarını daha coşkulu kutlayalım diye karar almıştık. Maalesef 2016 yılı milletimiz için acılar, kayıplarla dolu bir yıl olmuştur. İçeriden ve dışarıdan millet düşmanları el ele verdiler, her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmadılar. Asker, polis, sivil, genç, yaşlı, çocuk demeden yüzlerce, binlerce vatandaşımıza, gencecik yavrularımıza kıydılar. Demokrasimize saldırdılar. Ülkemizde her gün acıların yaşandığı, evlere ateş düştüğü, ülkemizin düşmanları tarafından yıkıma sürüklenmek istediği şu günlerde Kurtuluş Bayramı kutlamalarını daha mütevazi ve daha sakin bir şekilde yapmayı planladık. Bunu kayıplarımızın, şehitlerimizin, aziz hatıralarına bir saygı nişanesi olarak sunmanın daha anlamlı olduğunu düşündük” ifadelerini kullandı.
Başkan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü;
“Misak-ı Milli sınırlarımız ile, milli birliğimiz ve bekamız tehdit altındadır ve bu tehdit hiç olmadığı kadar yakındır. Kimse ama kimse ümitsizliğe kapılacağımızı, üzüntümüzle bu vatandan vazgeçeceğimizi aklından bile geçirmesin. Bu vatanın her metrekaresine kendimizi feda etmekten bir adım bile asla geri durmayız. Milletimizin sinesinde Kurtuluş günü olan 7 Ocak 1922’nin direniş ruhundan bir gram eksilmemiştir. Atalarımızın o dönem ki işgalcilere duydukları öfkenin bir benzerini bizde bugün ki terör odaklarına ve teröristlere duymaktayız. Türk’ün öfkesinin sonuçlarına katlanmanın zor olduğunu geçmişte olduğu gibi bugün de bütün dünya bilir.”
Törenin devamında İskenderun Kafkas Rüzgarı halk dansları ekibi ve Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının gösterisi gerçekleştirildi. Daha sonra 7 Ocak kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve altın hediye edildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
12
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Pazar
    Kuvvetli Yağmurlu
    12°C
  • Pazartesi
    Kuvvetli Yağmurlu
    11°C
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç