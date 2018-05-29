Osmaniye’nin sebze "Bahçe"si

Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, 31 aileye, 5 ay boyunca ve 200 kişiye istihdam olanaklı İyi Tarım Uygulamaları kapsamında 518 dekar alanda üretilecek sebzelerin fidesinin dağıtıldığını söyledi.

518 dekar hedefi ile başlanan projenin bugün 650 dekar alana ulaştığını ifade eden Şahin, “Projemiz ilçemiz tarımı ve işsizlik sorununa çözüm için ciddi önem taşımaktadır. Üretim alanlarını çeşitlerle geliştirip genişleterek, kışlık sebzelerimizle sürekli üretim merkezi olacaktır. Kırsal ilçemizin insanlarının kalkınması ve tarımsal üretimin gelişmesi için çiftçi, ziraat odası el ele verip ilçemizi sebzenin merkezi yapacağız" şeklinde konuştu.