Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 10:38

Osmaniye’nin sebze "Bahçe"si

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde iyi Tarım Uygulamaları kapsamında “Sürdürülebilir Tarım, Sürekli İstihdam” Yayla Sebzeciliği Projesi 200 çiftçiye istihdam imkanı sağladı.

Osmaniye’nin sebze

29 Mayıs 2018 10:38


Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin, 31 aileye, 5 ay boyunca ve 200 kişiye istihdam olanaklı İyi Tarım Uygulamaları kapsamında 518 dekar alanda üretilecek sebzelerin fidesinin dağıtıldığını söyledi.


518 dekar hedefi ile başlanan projenin bugün 650 dekar alana ulaştığını ifade eden Şahin, “Projemiz ilçemiz tarımı ve işsizlik sorununa çözüm için ciddi önem taşımaktadır. Üretim alanlarını çeşitlerle geliştirip genişleterek, kışlık sebzelerimizle sürekli üretim merkezi olacaktır. Kırsal ilçemizin insanlarının kalkınması ve tarımsal üretimin gelişmesi için çiftçi, ziraat odası el ele verip ilçemizi sebzenin merkezi yapacağız" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
30
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç