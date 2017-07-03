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03 Temmuz 2017 15:41

Osmaniyespor, 8 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Spor Toto 3.

Osmaniyespor, 8 futbolcuyla sözleşme imzaladı

03 Temmuz 2017 15:41

Lig’de mücadele edecek olan Osmaniyespor’un 8 futbolcu ile anlaşmaya vardığı bildirildi.


Sarı-yeşilli ekibin dış transferde Sivas Belediyespor’dan forvet Emrah Bedir, Diyarbekirspor’dan orta saha oyuncusu Enis Gül ve Bergama Belediyespor’dan sağ bek İlyas Ekiz ile sözleşme imzaladığı kaydedildi.


Osmaniyespor, iç transferde ise geçtiğimiz sezon takım kaptanlığını yapan Ahmet Çenet, Tolunay Gül, Muharrem Altun, Alperen Ellez ve Ali Dinçgözoğlu ile sözleşme imzaladı.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, dış transferde 3, iç transferde ise 5 futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, “Kulübümüzün 3. Lig’de başarılı olabilmesi için iyi transferler yapmak istiyoruz. Bunun için ince eleyip sık dokuyoruz” ifadelerine yer verildi.




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