Osmaniyespor, ilk hazırlık maçında göz doldurdu

lig 3.gurupta mücadele Eden Osmaniyespor, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Kocaeli Kartepe’de yaptığı 2. etap çalışmalarına devam ederken ilk hazırlık maçını Bahreyn Ligi şampiyonu Muharraq FC Takımı ile yaptı. 0-0 biten maçta Osmaniyespor oynadığı futbolla umut verdi.

Kocaeli Kartepe Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde oynanan hazırlık karşılaşmasına Osmaniyespor FK Şu 11 İle çıktı;

Kalede Hasan savunmada İlyas, İsmail, Serkan, Hüseyin, orta alanda Abdulsamet, Eser Alper, Ferhat, ve Muhammed, ileri Uçta İse Ergun Cengiz 11 ile sahadaya çıkarken, konuk ekip Muharraq FC Takımı ise sahaya kalede Sahid, savunda Salah, Salih, İbrahim, Valid, Orta alanda Hamza, Vahab, Camal, Abdullah, Ali, İleri Uçta ise ismail 11 ile sahada yer aldı.

Maçın ilk yarısında rakibine üstün bir oyun sergileyen Osmaniyespor, girdiği pozisyonları değerlendiremeyince ilk 45 dakika 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda gençlerden oluşan ilk 11 ile sahaya çıkan osmaniyespor, rakibine karşı üstün bir oyun ile birçok pozisyona girerken girdiği pozisyonlardan golü bulamayan Osmaniyespor Maç sonunda sahadan 0-0 skorla ayrıldı.

Osmaniyespor FK yeni sezon öncesi ciddi rakibi Muharraq FC karşısında oynadığı futbol ile yeni sezon öncesi umut saçtı.

Osmaniyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kocaeli Kartepe’de 3 hazırlık maçı daha yaparak Osmaniye’ye hareket edecek.