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14 Eylül 2017 15:42

Osmaniye’ye bin kişilik öğrenci yurdu

Osmaniye’de bin kişi kapasiteli öğrenci yurdu yapılacak.

Osmaniye’ye bin kişilik öğrenci yurdu

14 Eylül 2017 15:42


Osmaniye’de faaliyet gösteren mevcut kız ve erkek öğrenci yurtlarının haricinde bin kişilik yurt için çalışmalara başlandı. AK Parti Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Osmaniye İl Müdürü Oğuzhan Çetin ve diğer yetkililerle birlikte, yurdun yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.


Önal, KYK öğrenci yurdu için zemin sondaj çalışmalarına başlanıldığını ifade ederek, "Fakıuşağı Mahallesi’nde mevcut öğrenci yurdu ile valilik konağı arasındaki 50 dönümlük alana 1000 kişilik yüksek öğrenim yurduyla birlikte KYK il müdürlüğü hizmet binası ve sosyal donatılarda yapılacak. 2019 yılı aralık ayında bitirilmesi planlanan bu yeni yatırım Osmaniyemize hayırlı olsun” dedi.




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