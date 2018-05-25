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25 Mayıs 2018 19:20

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

25 Mayıs 2018 19:20


Edinilen bilgiye göre, Cengiztopel Mahallesi Kadirli-Osmaniye karayolu üzerinde meydana geldi. Ertuğrul K. idaresindeki 80 LU 651 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken Galip Bayatça yönetimindeki 80 LP 869 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen Galip Bayatça ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile önce 7 Mart Hastanesine kaldırılan Bayatça, yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Galip Bayatça kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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