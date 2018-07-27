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27 Temmuz 2018 14:46

Otomobil küçük çocuğa böyle çarptı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı.

Otomobil küçük çocuğa böyle çarptı

27 Temmuz 2018 14:46

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Mahallesi, Osmaniye yolu üzerinde seyir halinde olan Hakan K. idaresindeki 80 HA 276 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Fatma Durdurur isimli çocuğa çarptı. Kaza sonrası otomobilin üzerinde sürüklenip asfalt zemine düşen küçük kız yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Fatma Durdurur tedavi altına alındı.


Küçük kızın yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Hastanede tedavisi süren Fatma Durdurur isimli kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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