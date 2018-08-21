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21 Ağustos 2018 08:34

Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Osmaniye’de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

21 Ağustos 2018 08:34


Alınan bilgiye göre, Süleyman Polat’ın kullandığı 76 DE 664 plakalı otomobil, Osmaniye-Gaziantep yolu Dervişli mevkisinde park halindeki 27 LG 060 plakalı tıra arkadan çarptı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde sıkışan Hüseyin Erdem yaralandı. Osmaniye Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Erdem ile sürücü 112 Acil servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Süleyman Polat’ın sağlık durumunun iyi olduğu, Hüseyin Erdem’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.




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