Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1’i ağır 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yoğunoluk Köyü’nde meydana gelen kazada, Yusuf Çatal’ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yoldan çıkıp 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Yusuf Çatal ve otomobilde bulunan eşi Gülay Çatal yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine gelen ambulanslar ile otomobilden çıkarılan yaralılar Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan Yusuf Çatal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.