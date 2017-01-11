Otomobilin camını kırarak fotoğraf makinelerini çaldılar

Osmaniye’de fotoğraf sanatçısına ait aracın arka sağ kapı camını kırarak yaklaşık 30 bin lira değerinde olan fotoğraf makinelerini, bilgisayarı ve cep telefonunu çaldılar.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye merkeze bağlı Esenevler Mahallesi 15550 sokak girişinde meydana gelen olayda fotoğraf sanatçısı Ahmet Erkan, kendisine ait 31 AB 385 plakalı otomobilini park edip orada bulunan pazara alışveriş yapmaya gitti. Alışverişini kısa sürede yaparak aracına gelen Erkan, otomobilinin arka sağ kapı camının kırık olduğunu fark etti. Erkan, koltuk ve bagajda bulunan ve yaklaşık değeri 30 bin lira olan 3 fotoğraf makinesi, 2 lens, bilgisayar ve cep telefonunun çalındığını görerek, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi ve araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.